На Украине датчанин купил швабру, чтобы помыть грязное окно в поезде

Фото: facebook.com/johannes.w.andersen

Датский журналист Йоханнес Вамберг Андресен во время путешествия по Украине купил швабру, чтобы отмыть грязное окно в поезде. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Он рассказал подписчикам, что специально вышел на перрон во время остановки и с помощью моющего средства попытался помыть окно. В комментариях к посту мужчина указал, что раньше для этих целей использовал влажные салфетки. Однако, по его словам, грязь в поездах Украинских железных дорог "древняя и устойчивая".

"Абсурд в том, что они заявляют, что пассажирские железнодорожные перевозки убыточны, но они все равно просят очень высокую цену", – поделился журналист.

Он также добавил, что у него не получилось отмыть окно. Большая часть пользователей соцсети отметила, что им стыдно за такую работу украинской железнодорожной компании. Некоторые предположили, что грязные окна являются специальным защитным камуфляжем для пассажиров, как затемненные окна в автомобиле.

Ранее сообщалось, что поездом Киев – Москва вернулись на родину более 700 россиян. Состав организовали специально для эвакуации наших граждан из Украины. Поезд прибыл на Киевский вокзал и совершит один обратный рейс.