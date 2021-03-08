Штамм коронавируса из Нигерии впервые обнаружили в Германии

08 марта, 22:35
Фото: dpa/picture-alliance/Marijan Murat
Штамм коронавирусной инфекции из Нигерии впервые был выявлен на территории Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на организацию Centogene, специализирующуюся на диагностике редких заболеваний.
Данный вариант COVID-19 был ранее обнаружен в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США. Известно, что первый раз подобный штамм зафиксировали в декабре в Нигерии и Великобритании.
По информации СМИ, в Германии этот вариант подтвердился в пробе, которую взяли в центре тестирования на коронавирус в аэропорту Берлин-Бранденбург. Инфицирование произошло у человека из Саксонии.
Centogene с начала текущего года изучает взятые в центрах тестирования пробы, которые дали положительный результат на COVID-19.
Ранее говорилось, что новые штаммы коронавируса продолжают распространяться в мире. В Европе британский и нигерийский штаммы пугают жителей.
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