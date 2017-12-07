Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча"

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Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в очередной раз получил награду "Золотой мяч" от французского журнала France Football.

Роналду признали лучшим игроком 2017 года. Соответствующее объявление было сделано 7 декабря на церемонии награждения в Париже, сообщает "Р-Спорт".

В октябре Роналду был признан лучшим игроком года по версии FIFA. Этот статус он также получал в 2008 и в 2016 годах. Кроме того, форвард выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.