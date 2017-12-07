Обвиняемый в домогательствах сенатор США объявил о своей отставке

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Сенатор от Демократической партии США от штата Миннесота Эл Франкен объявил о намерении уйти в отставку на заседании Конгресса. Это решение политик принял на фоне поступающих в его адрес обвинений в домогательствах.

"Сегодня я объявляю, что в предстоящие недели я уйду в отставку с поста сенатора Соединенных Штатов", – цитирует сенатора ТАСС. При этом он не признал часть обвинений в свой адрес, относительно других заявил, что припоминает их "по-разному".

Ранее радиоведущая Лиэнн Твиден заявила, что Франкен целовал и трогал ее без согласия в 2006 году. К обвинениям присоединились еще несколько женщин.

Теперь губернатор штата Миннесота Марк Дэйтон должен выбрать, кто будет занимать место Франкена в Сенате до промежуточных выборов в 2018 году.

С обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна началась волна скандалов о сексуальных домогательствах в США. После него в центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие звезды.