МЧС России готово помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

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МЧС России готово оказать помощь США в тушении крупных лесных пожаров на юге штата Калифорния. Телеграмма об этом была направлена директору Федерального агентства по управлению в ЧС США от главы МЧС Владимира Пучкова.

"Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединенным Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией", – цитирует сообщение пресс-служба ведомства.

Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) установили самый высокий когда-либо зафиксированный в регионе уровень опасности из-за природных пожаров. Введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы 150 тысяч человек.

Крупные возгорания лесных массивов отмечены в в четырех отдельных районах в южной части штата. Общая площадь территории, пострадавшей от пожаров, составила уже почти 50 тысяч гектаров.

Самый крупный пожар получил название "Томас". Он охватил 36 тысяч гектаров в округе Вентура. Оттуда эвакуированы 38 тысяч человек.

Огонь уже уничтожил около 150 строений в штате, более 250 тысяч человек остались без электроэнергии. Среди населения пострадавших нет.