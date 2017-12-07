Ким Ки Дука оштрафуют за удар актрисы по лицу

7 декабря, 17:55
Фото: Ahn Young-joo/AP
Южнокорейского режиссера, лауреата Венецианского фестиваля Ким Ки Дука оштрафуют за нанесение побоев актрисе. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее актриса, имя которой не раскрывается, заявила, что во время работы над фильмом "Мебиус" режиссер ударил ее по лицу. После этого он заставил ее принять участие в "сцене с жестоким сексом", уверяет она. Между тем в первом варианте сценария такой сцены не было. В результате актрису заменила Ли Ын-у.
За это Ким Ки Дук заплатит 5 миллионов вон (почти 4,6 тысячи долларов). Сам режиссер уверяет, что насилия не было – просто снималась сцена ссоры между мужем и женой.
Волна скандалов о сексуальных домогательствах началась в США с дела Харви Вайнштейна. После продюсера в центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие звезды. После того как актрисы повально начали жаловаться на приставания, к ним присоединились обычные женщины. В социальных сетях запустили флешмоб под хештегом Me too.
Кто из звезд оказался замешан в скандалах в этом году, читайте в материале портала Москва 24.
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