Тиллерсон назвал условие отмены санкций против России

7 декабря, 17:22
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, при каких условиях могут быть отменены антироссийские санкции. Он заявил, что ограничения, введенные из-за Крыма, прекратят действовать если РФ вернет контроль над полуостровом Украине.
Тиллерсон также отметил, что санкции сохранят не только Штаты но и европейские партнеры. Он призвал к выполнению Минских соглашений, сообщает "Газета.ру".
Россия неоднократно заявляла, что вопрос о территориях Крыма можно считать закрытым. Об этом говорил Владимир Путин, а затем и глава МИД России Сергей Лавров. Полуостров собираются оставить в качестве российской территории.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями региона в рамках проведенного референдума. Абсолютное большинство голосов было отдано в пользу перехода территории под контроль РФ. Голосование прошло на фоне государственного переворота на Украине.
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