Лавров заявил о закрытии вопроса Крыма раз и навсегда

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава МИД России Сергей Лавров вновь заявил, что тему Крыма можно считать закрытой раз и навсегда. Полуостров останется в России.
"Тема закрыта раз и навсегда, – заявил дипломат. – Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны – того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе"
Лавров напомнил, что решение было принято самими жителями региона. Проведение референдума было единственным способом защитить интересы народа Крыма, добавил он. Министр напомнил, что в 2014 году к власти в Украине пришло национал-радикальное движение, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Крым стал российской территорией в марте 2014 года. Тогда на полуострове провели референдум, в ходе которого большинство жителей региона поддержали вхождение в состав РФ. Результаты голосования не признают западные страны и Украина.
Недавно украинское правительство нашло способ остановить строительство Крымского моста через Керченский пролив. По мнению властей, это можно сделать благодаря давлению международных партнеров Украины и введению дополнительных санкций против России.
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