Лавров заявил о закрытии вопроса Крыма раз и навсегда

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава МИД России Сергей Лавров вновь заявил, что тему Крыма можно считать закрытой раз и навсегда. Полуостров останется в России.

"Тема закрыта раз и навсегда, – заявил дипломат. – Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны – того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе"

Лавров напомнил, что решение было принято самими жителями региона. Проведение референдума было единственным способом защитить интересы народа Крыма, добавил он. Министр напомнил, что в 2014 году к власти в Украине пришло национал-радикальное движение, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Крым стал российской территорией в марте 2014 года. Тогда на полуострове провели референдум, в ходе которого большинство жителей региона поддержали вхождение в состав РФ. Результаты голосования не признают западные страны и Украина.

Недавно украинское правительство нашло способ остановить строительство Крымского моста через Керченский пролив. По мнению властей, это можно сделать благодаря давлению международных партнеров Украины и введению дополнительных санкций против России.