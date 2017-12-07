ВС РФ выполнили задачу по разгрому ИГ в Сирии – Генштаб

7 декабря, 16:33
Фото: ТАСС/Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
Вооруженные силы России завершили операцию по разгрому бандформирований запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", рассказал начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГ на территории Сирии, решаемая Вооруженными силами Российской Федерации, выполнена", – приводит РИА Новости его заявление.
По словам Рудского, за последний месяц удалось освободить город Абу-Кемаль и некоторые населенные пункты на западном берегу реки Евфрат. Кроме того, он отметил, что за минувшую неделю правительственные войска при поддержке авиации РФ полностью взяли под контроль район северо-западнее Абу-Кемаля от реки Евфрат до населенного пункта Мезиле общей площадью 2,5 тысячи квадратных километров.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на территории Сирии уничтожили все бандформирования ИГ, а саму территорию освободили. Об освобождении Сирии от боевиков уже доложил министр обороны Сергей Шойгу, добавил он.
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