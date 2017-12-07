В Стокгольме на вызов приехала российская скорая помощь

Фото: twitter.com/mansj

Интернет-пользователи удивились приехавшей на вызов в Стокгольме российской скорой помощи, сообщает РИА Новости.

Фото российской скорой 5 декабря выложил в своем Twitter очевидец по имени Монс Юнассон. Он сопроводил фото вопросом о том, что скорая помощь из РФ делала в шведской столице. На снимках также видно, как из кареты вышли медики в форме с надписями на русском языке.

Пользователи предположили, что машина принадлежит посольству России в Стокгольме, и российские медики ехали оказать помощь сотруднику дипломатического учреждения.

Судя по номерным знакам, автомобиль зарегистрирован в Санкт-Петербурге.