ОАЭ объявили о наборе первого отряда космонавтов

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Премьер-министр ОАЭ правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о наборе в первый эмиратский отряд космонавтов.

Отряд будет состоять из 4 человек, сообщает РИА Новости. Местные власти назвали начало набора новым этапом продвижения ОАЭ в дальний космос.

В первом этапе отбора будущих космонавтов могут принять участие все желающие юноши и девушки. Вначале им нужно будет пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что Россия поможет ОАЭ в подготовке первых космонавтов. Сейчас две стороны ведут переговоры о возможном совместном сотрудничестве в космосе.