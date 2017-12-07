Палестинцы вышли на улицы в знак протеста по решению Трампа об Иерусалиме

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Движение ХАМАС вывели на улицы Газа тысячи палестинцев на демонстрацию против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Местные жители заявляют, что они отвергают решение Трампа, считая, что восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса – это столица Палестины навсегда, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Глава государства объявил об этом во время выступления в Белом доме.