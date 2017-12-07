Конгресс не поддержал резолюцию об импичменте Трампу

7 декабря, 01:52
Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier
Конгресс США отклонил резолюцию о вынесении импичмента действующему президенту Дональду Трампу.
364 человека высказались против вынесения импичмента, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Politico. Поддержали реализацию документа 58 человек.
Документ был разработан и представлен демократом Элом Грином. Он считает, что Трамп, будучи президентом США, привел к укоренению ненависти и расизма. Однако мнение демократа во время голосования не поддержали многие его однопартийцы.
Ранее сообщалось, что Конгресс США рассмотрит резолюцию "об импичменте президента Дональда Трампа за особо тяжкие преступления".
А известный деятель порноиндустрии Ларри Флинт предложил выплатить 10 миллионов долларов за любые материалы, которые смогут поспособствовать импичменту Трампа.
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