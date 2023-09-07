На Украине предупредили о возможном срыве отопительного сезона

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Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, заявила, что отопительный сезон на Украине из-за действий правительства находится под угрозой срыва. Об этом сообщает РИА Новости.

"Горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ всей Украины вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", – указано в сообщении.

Ассоциация заявила, что подобная ситуация связана с рядом решений украинского правительства. Там уточнили, что предприятия тепловой коммунальной энергетики не получили компенсацию от правительства в размере 36 миллиардов гривен за то, что не поднимали тарифы для жителей в предыдущие зимы. Теперь у них не хватает средств для оплаты газа по рыночной цене, подчеркнули в ассоциации.

Во избежание срыва отопительного сезона этой зимой, ассоциация предложила провести встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем для выработки совместных решений.

В конце марта стало известно, что США передали Украине 400 миллионов долларов на восстановление энергосистемы. В пакет поддержки вошло оборудование для ремонта энергосистем, электрогенераторы, средства поддержки пунктов обогрева и гуманитарная помощь.