Греческое консульство без объяснений отказало священникам РПЦ в визах

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Несколько священников РПЦ рассказали, что им не дали греческую визу без объяснения причин. По мнению священнослужителей отказ связан с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией.

"Еще в начале года мы с семьей купили тур. Хотелось детишкам показать Афон со стороны моря. Ну и, конечно, подспудно было желание провести пару дней на Святой горе", – рассказал настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей.

По его словам, семья подала документы, но разрешение на въезд получили только мать и дети. В посольстве посчитали, что настоятель не обосновал свое желание поехать в Грецию, хотя у него на руках есть оплаченный тур.

Документы были поданы дважды, один раз – через туроператора, но итогом стал отказ.

На эту же проблему обратил внимание экс-глава патриаршей пресс-службы, известный церковный публицист протоиерей Владимир. По его словам, 25 мая в визовом центре его семья получила паспорта с визами, жене дали документы на три года, а ему только на месяц.

"Многие российские священнослужители откликнулись в комментариях, что с ними за последние полгода случилась такая же история – давали визу на неделю, на две недели, максимум – на месяц", – цитирует Вигилянского РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел России выразило протест послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу из-за высылки российских дипломатов и антироссийской риторики Афин. Власти Греции 11 июля запретили въезжать в страну еще двум российским дипломатам.

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что российских дипломатов выдворили из страны бездоказательно.