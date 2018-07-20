МИД России выразил протест послу Греции в Москве

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МИД выразил протест послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу из-за высылки двух российских дипломатов и антироссийской риторики Афин. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении МИДа отмечается, что еще двум российским дипломатам запретили въезжать в страну. Такое решение власти Греции приняли 11 июля. По данным местных СМИ, правительство обвинило россиян во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в подрыве национальной безопасности.

Официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос подтвердил информацию о высылке россиян в эфире телеканала Skai.

После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что это не скажется позитивно на двусторонних отношениях и вызовет зеркальные последствия.