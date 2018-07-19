Посол России в Греции высказался насчет высылки российских дипломатов

19 июля, 13:52
Фото: AP/Yorgos Karahalis
Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что российских дипломатов и сотрудников выдворили из страны бездоказательно.
Он пояснил, что в таких случаях о причинах не говорят. "Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь", – подчеркнул посол в беседе с RT. Россия отвергает эти обвинения, отметил Маслов.
В то же время он добавил, что только США официально поддержали эту инициативу Греции. Посол считает, что это "о многом говорит".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке дипломатов, не остаются без последствий. Министерство иностранных дел Греции в ответ на это потребовало от РФ прекратить неуважительное отношение к государству.
Правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов из Афин и запретить въезд в страну еще двум. Их обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела страны и незаконных действиях, угрожающих национальной безопасности.
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