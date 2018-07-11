Греция вышлет двух российских дипломатов

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Правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум, сообщает газета Kathimerini.

Их обвиняют в попытках вмешательства во внутренние дела государства и незаконных действиях, угрожающих национальной безопасности. Речь идет о незаконном сборе и распространении сведений и подкупе государственных чиновников.

Отмечается, что инициатива последовала за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции. Оно связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества. Это касается, в частности, попыток оказания влияния через денежные вознаграждения на структуры греческой православной церкви.

Греция тем не менее продолжает рассчитывать на сотрудничество с Россией и развитие дружеских отношений между народами.