Греция обвинила МИД России в "неуважении"

19 июля, 07:33
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Министерство иностранных дел Греции потребовало от РФ прекратить неуважительное отношение к стране. Это случилось после брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В ведомстве также отметили, что Москва, якобы не понимает реалии современного мира, где государства, вне зависимости от размера, могут осуществлять независимую, демократическую и многогранную внешнюю политику. Заявления о том, что высылку дипломатов страна провела под давлением, являются голословными, считают представители министерства.
По словам греческой стороны, Россию проинформировали о причинах запрета въезда в страну двоим российским гражданам. Греция пыталась отделить действия этих людей от официальной внешней политики России, добавили в ведомстве.
Заявление стало первой официальной реакцией греческого МИД после высылки двух российских дипломатов и запрете на въезд в республику еще двум гражданам РФ, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Ранее Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке дипломатов России из Греции, не остаются без последствий.
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