ОЗХО сравнит яды из Эймсбери и Солсбери

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Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетят Великобританию и выяснят, совпадает ли тип вещества, которое применялось в Эймсбери и Солсбери, сообщили в МИД Соединенного Королевства.

"Мы пригласили экспертов, чтобы они подтвердили, то ли это вещество, которое применялось в Солсбери", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Дополнительные исследования проведут на следующей неделе. Экспертов пригласили для продолжения изучения образцов веществ в дополнение к тем, которые у них уже имеются.

Первый анализ вещества из Эймсбери ОЗХО провела в июле. Яд стал причиной гибели гражданки Британии и серьезного заболевания другого гражданина. Предполагается, что они отравились веществом из семейства "Новичок". Тем же самым, которое использовалось в Солсбери для покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года.

Лондон винит Москву в обоих инцидентах. В Кремле причастность к событиям категорически отрицают.

Ранее сообщалось, что британские власти запросят выдачу двух россиян, связанных с инцидентом в Солсбери. В Госдуме отметили, что эта информация не стоит того, чтобы ее серьезно рассматривать, поскольку в деле о покушении на Скрипалей не может быть никакого русского следа.