7 августа, 09:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Турция и США достигли предварительных договоренностей по санкциям в отношении турецких министров. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По информации издания, в ближайшее время турецкая делегация отправится в Вашингтон, чтобы более подробно обсудить возникшие между двумя странами проблемы. Детали уже достигнутых договоренностей держат в секрете.
1 августа американский Минфин ввел санкции против глав двух турецких министерств – юстиции и внутренних дел. Как пояснили в США, к этой мере прибегли после того, как Анкара обвинила американского пастора Эндрю Брансона в пособничестве попытке государственного переворота в Турции. Тогда турецкие власти пообещали ответить на санкции Вашингтона.
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