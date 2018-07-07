Экс-баскетболист "Химок" Ханикатт убит в перестрелке с полицией в США‍

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Американский баскетболист Тайлер Ханикатт, выступавший подмосковный клуб "Химки" в сезонах 2015/16 и 2017/1 годов, погиб в ходе перестрелки с полицией. Инцидент произошел в штате Калифорния, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Информацию подтвердили игроки "Химок", сообщает РИА Новости.

Перестрелка началась после того, как полицию вызвала мать баскетболиста. Она пожаловалась правоохранителям на странное поведение сына. Когда полицейские прибыли на место, спортсмен начал по ним стрелять. Стражи порядка открыли ответный огонь.

Ханикатт был свободным агентом, его контракт с "Химками" истек после сезона-2017/18.