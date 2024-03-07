Японский McDonald's представил духи с запахом картофеля фри

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Японское подразделение McDonald's заявило, что создало парфюм с ароматом жареной картошки. Духи представят в трех вариантах.

Ресторан посоветовал использовать такой парфюм для свидания. В общей сложности компания выставит три вариации аромата: классическая жареная картошка, с приправами умэбоси, водорослями и солью, а также с приправами из чеснока, черного перца и майонеза.

"Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри! Возьмите их на свидание, чтобы выиграть", – говорится в аккаунте японского подразделения McDonald's в соцсети X.

Ранее в СМИ писали, что американская сеть ресторанов намерена внести более 50 корректировок в процесс изготовления бургеров.

По данным прессы, McDonald's планирует сделать свою продукцию более свежей и мягкой, поменять способ приготовления котлет, увеличив их сочность. Кроме того, заведение задумало добавить в блюда больше соуса, салатных листьев и овощей.

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