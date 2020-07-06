Дания позволила достроить "Северный поток – 2" с помощью новых судов

13:37
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Дания позволит компании Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток – 2" при использовании новых судов, сообщает ИА "НСН".
Речь идет об эксплуатации трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Их можно будет использовать как отдельно, так и совместно с кораблями, имеющими систему динамического позиционирования.
Дания ранее запрещала использование судов с якорным позиционированием. Государственное энергетическое агентство мотивировало это тем, что при их эксплуатации они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.
Использование кораблей с якорным позиционированием разрешат лишь с 3 августа. Именно в этот день истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.
В настоящий момент американцами приняты санкции против строительства газопровода. От компаний, которые вели строительство, потребовали прекратить свою работу. В связи с этим швейцарская Allseas забрала свое судно, которое прокладывало нитку по дну Балтийского моря.
4 июня сенат США получил на рассмотрение законопроект, расширяющий санкции против "Северного потока – 2". В частности, уже имеющиеся ограничения планировалось распространить на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.
26 июня в конгресс США внесли законопроект по поводу уточнения санкций в отношении газопровода. Однако на этот раз речь идет о смягчении ограничений. В частности, в законопроект прописана отмена санкций против организаций, которые занимаются инспекцией, проводят тесты и сертифицируют газопровод.
Противоположной американской позиция по "Северному потоку – 2" активно разделяется в Германии. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что трубопровод должен быть достроен. Она отметила, что американские санкции не соответствуют пониманию права, распространенному в Германии.
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