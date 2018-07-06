В Германии скончался российский поэт Олег Юрьев

Российский прозаик, поэт и драматург Олег Юрьев умер на 59-м году жизни в Германии, передает ТАСС.

"Олег умер. Его жизнь измеряется его стихами, прозой и мыслям. Но как же рано! 58…", – поделился на своей странице в Facebook коллега Юрьева, поэт Игорь Булатовский.

Сооснователь проекта "Камера хранения", Олег Юрьев начал писать стихи с 1970-х годов, прозу – с начала 1980-х годов, а пьесы – с 1984 года. Произведения писателя переведены на немецкий, французский, английский и чешский языки, а пьесы ставились в Германии, Швейцарии, Франции, Польше, Чехии, Канаде и других странах.