Президент Казахстана привился "Спутником V"

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал прививку против коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали в соцсети Facebook.

По его словам, в настоящее время глава государства чувствует себя хорошо.

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", – уточнил Уали.

Он отметил, что президент убежден, что вакцинация граждан Казахстана, а также формирование коллективного иммунитета поможет победить инфекцию. Глава государства снова призвал всех сделать прививку при первой возможности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила желание, чтобы вакцинация играла ведущую роль в достижении коллективного иммунитета. Она отметила, что в России открыто огромное количество пунктов, где можно сделать прививку. По ее словам, процедура вакцинации и препараты от инфекции, производимые в России, безопасны.