В ВСУ опровергли существование особого "Грузинского легиона"

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Подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ никогда не существовало, сообщили украинские военные в Facebook, передает РИА Новости.

В Вооруженные силы в 2016 году по контракту поступило "определенное количество" иностранцев, отмечается в заявлении. Все они получили официальный статус военнослужащих украинской армии.

"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранцы продолжают добросовестно служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО", – говорится в заявлении.

Ранее, 5 января так называемый особый "Грузинский национальный легион" заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности ее командования.