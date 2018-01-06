"Грузинский легион" объявил о выходе из состава бригады ВСУ

6 января, 14:15
Фото: ТАСС/Zuma
"Грузинский национальный легион" объявил о выходе из состава 54-й бригады ВСУ в Донбассе. Представители легиона обвинили командование в некомпетентности и незаконности приказов.
Как сказано в сообщении подразделения на Facebook, передает РИА Новости, 20 декабря 2017 года "Грузинский легион" всем составом "покинул 54-ю Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им". Авторы сообщения пообещали рассказать на пресс-конференции о деталях операции 16 декабря, в ходе которой ранения получили 11 бойцов "Грузинского легиона" и 25-го батальона.
По словам представителей легиона, командование 54-й бригады ВСУ предприняло попытку депортировать раненых грузинских бойцов из военного госпиталя, чтобы скрыть "правду о незаконных приказах".
Украинских командиров также обвинили в изъятии у "Грузинского легиона" личных вещей, транспортных средств и амуниции, включая бронежилеты, каски и прицелы, которые бойцы получили от волонтеров.
Целью основанного в 2014 году "Грузинского национального легиона" было содействие украинским военным в Донбассе. Два года спустя подразделение численностью более 100 человек вошло в состав 54-й механизированной бригады ВСУ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: