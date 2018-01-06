"Грузинский легион" объявил о выходе из состава бригады ВСУ

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"Грузинский национальный легион" объявил о выходе из состава 54-й бригады ВСУ в Донбассе. Представители легиона обвинили командование в некомпетентности и незаконности приказов.

Как сказано в сообщении подразделения на Facebook, передает РИА Новости, 20 декабря 2017 года "Грузинский легион" всем составом "покинул 54-ю Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им". Авторы сообщения пообещали рассказать на пресс-конференции о деталях операции 16 декабря, в ходе которой ранения получили 11 бойцов "Грузинского легиона" и 25-го батальона.

По словам представителей легиона, командование 54-й бригады ВСУ предприняло попытку депортировать раненых грузинских бойцов из военного госпиталя, чтобы скрыть "правду о незаконных приказах".

Украинских командиров также обвинили в изъятии у "Грузинского легиона" личных вещей, транспортных средств и амуниции, включая бронежилеты, каски и прицелы, которые бойцы получили от волонтеров.

Целью основанного в 2014 году "Грузинского национального легиона" было содействие украинским военным в Донбассе. Два года спустя подразделение численностью более 100 человек вошло в состав 54-й механизированной бригады ВСУ.