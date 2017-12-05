Кремль с интересом наблюдает за действиями Саакашвили в Киеве – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с интересом наблюдают за действиями экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Он подчеркнул, что Саакашвили "проделал определенный тернистый путь в политике – от поедания галстука до залезания на крышу", передает РИА Новости.

"Мы с интересом наблюдаем за происходящим на Украине. В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили", – заключил Песков.

Утром 5 декабря в квартире Саакашвили прошел обыск. Как сообщают СМИ, бывшего губернатора Одесской области подозревают в финансировании протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

Во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, не подпуская к себе сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и угрожая спрыгнуть вниз.

Позже его задержали и вывели из дома, посадив в машину, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали автомобиль.

После отставки Михаила Саакашвили с поста руководителя Одесской области, он покинул Украину. Его также лишили украинского гражданства. В начале сентября Саакашвили вернулся в страну, однако его признали виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовали.

Затем он подал заявление на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, но ему отказали.