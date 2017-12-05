Мининфраструктуры Украины призвало прекратить ж/д и автобусное сообщение с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украине необходимо полностью отменить всякое сообщение с Россией. В частности, чиновник выступает за запрет железнодорожных и автобусных перевозок.

Министр заявил, что после прекращения авиасообщения Украины и России "небо на голову не упало", поэтому "Украинским железным дорогам" также стоит пересмотреть свою политику и отменить маршруты в Москву, сообщает РИА Новости. Омелян уточнил, что отменить свои рейсы в Россию стоит и автобусным перевозчикам.

Министр инфраструктуры отметил, что сегодня многие граждане Украины проживают на территории России и общественный транспорт им помогает навещать родственников в Украине. Однако власти этой страны призывают возвращаться соотечественников на родину, поскольку "в Россию ездить нечего".

Ранее сообщалось, что Украина намерена ввести визовый режим для граждан России.

Однако в МИД Украины уверены, что одного визового режима мало, еще нужно ввести биометрический контроль. Соответствующий Указ о его введении с 2018 года уже подписал президент Украины Петр Порошенко.