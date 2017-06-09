Фото: ТАСС/Михаил Маркив

МИД Украины готов к введению визового режима с Россией в случае принятия такого решения Киевом. Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал "112".

По словам Климкина, министерство имеет опыт и готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима.

"Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", – отметил министр.

При этом Климкин подчеркнул, что для введения визового режима необходим четкий подход и предварительный анализ.