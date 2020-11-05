Глава Косова подал в отставку

15:47
Фото: ТАСС/Visar Kryeziu/АР
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку. Такое решение он принял после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998–1999 годов.
Также обвинения предъявили экс-спикеру парламента Кадри Весели и другим бывшим полевым командирам Армии освобождения Косова, обвиняемым в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
Речь идет в том числе об убийстве около 100 косовских жителей разных национальностей, похищениях и пытках людей. Жертвами их действий во время косовской войны были албанцы, сербы, цыгане и представители других этнических групп.
"Для того чтобы защитить суверенитет Косова, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса", – заявил Тачи в Facebook.
Он также пообещал, что добровольно отправится в Гаагу.
Летом прошлого года Специальный суд в Гааге предъявил аналогичные обвинения премьер-министру Косова Рамушу Харадинаю, в результате чего тот подал в отставку.
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