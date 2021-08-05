Вирусолог назвал причину резкого роста числа заболевших COVID-19 в Токио

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал Москве 24 о причинах большого роста заболевших COVID-19 в олимпийском Токио.
Ранее сообщалось, что в японской столице был побит антирекорд суточного прироста заражений коронавирусом – он превысил 5 тысяч заболевших. Этот показатель на тысячу больше, чем днем ранее.
По мнению Скулачева, быстрый рост числа заболевших коронавирусной инфекцией может быть связан с распространением в Японии "Дельта"-штамма.
"Такие вспышки происходят во многих странах, в которых ситуация стабилизировалась по отношению к предыдущим вариантам коронавируса. Но потом приходит "Дельта"-штамм, и мы видим подъем заболеваемости", – пояснил специалист.
Вирусолог добавил, что в связи с проведением Олимпиады в город приехали тысячи человек со всех стран мира, поэтому даже при всех тестированиях все равно могли пропустить какое-то количество заболевших.
"Рано или поздно "Дельта" добирается до всех стран, его даже обнаружили в Китае. Поэтому отсидеться не получится. Может быть, это совпало, а может быть, это связано с Олимпиадой. Чтобы установить точную причину, надо проводить отдельное расследование", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович предупредила, что на Олимпиаде в Токио может возникнуть новая супермутация коронавируса. По ее мнению, это возможно в связи с большим количеством новых случаев заражения среди спортсменов и людей, связанных с проведением мероприятия. На данный момент общее число случаев COVID-19 среди лиц, участвующих в проведении Игр, достигло 353.
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