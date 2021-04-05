Европа за зиму рекордно использовала свои запасы газа

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В Европе использовали 65,6 миллиарда кубометров газа за зиму 2020 года. Данный показатель стал рекордным с 2011 года, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что в среднем в хранилищах осталось 29% газа. В Германии и Австрии осталось 26% запасов газа, в Нидерландах – 23%, во Франции – 17%.

Теперь европейским странам нужно закачать на 57,3%, или на 23,9 миллиарда кубометров газа больше, чтобы восстановить запасы.

В январе Европу сковали арктические морозы, сменившие привычную мягкую зиму. В Варшаве не выдержали даже железнодорожные пути. Рельсы лопнули, что привело к коллапсу. В соседней Чехии были устойчивые минус 20 градусов.