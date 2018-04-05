США намерены ввести санкции против российских олигархов

Фото: ТАСС/DPA/Klaus Ohlenschläger



США собираются ввести санкции против российских олигархов из так называемого "кремлевского списка". Причиной наложения ограничений стало их предполагаемое участие во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Меры могут быть приняты уже 5 апреля.

Ограничения введут в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). В документе перечислены имена 200 чиновников и бизнесменов из РФ. Перечень ранее публиковался и известен как "кремлевский список", сообщает "Газета.ру".

По следам CAATSA уже вводили ограничения 15 марта. Санкции коснулись 14 физических лиц и одной организации.

В Кремле не раз заявляли, что не вмешивались в выборы президента США в 2016 году. Однако Вашингтон продолжает расследование.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!