Японец построил телефонную будку для общения с умершими близкими

Фото: кадр из фильма "Телефон ветра", режиссер – Нобухиро Сува

В Японии вспоминают жертв катастрофического землетрясения и цунами, которое произошло 11 марта 2011 года. Тогда стихия, по официальным данным, унесла жизни почти 16 тысяч человек, сообщает "Мир 24".

Житель Японии построил телефонную будку для общения с погибшими близкими.

Любой желающий может набрать мобильные номера погибших и поговорить с ними, как с живыми. Люди рассказывают по телефону о последних событиях в семье и мире, говорится в материале.

"Привет, дедушка! Бабушка сказала, уже 10 лет прошло с землетрясения и цунами. В следующем году я пойду в школу. Лео уже учится на втором курсе в колледже", – сказал Окава Дайна.

В материале уточняется, что будка пользуется большой популярностью у жителей Японии. Конструкция построена для того, чтобы люди могли найти утешение от потери близких.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Египте нашли живым похороненного четыре месяца назад мужчину. Родственники провели церемонию прощания, не дождавшись результатов ДНК-экспертизы, однако пропавший родственник нашелся.

