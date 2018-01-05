Американский военный корабль вошел в Черное море

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class John S. Smolinski

Американский эсминец "Карни" ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Судно уже посещало воды у берегов Украины на учениях Sea Breeeze в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Фотографии эсминца возле берегов Турции разместили в Twitter-аккаунте Yoruk Isik. Там публикуют информацию о движении военных кораблей через Босфор.

Корабль относится к эскадренным миноносцы типа "Арли Берк". У него есть две пусковые установки системы Aegis. Они позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк". На борту также размещают вертолет. Экипаж эсминцев этого типа составляет 337 человек.