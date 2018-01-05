СБУ изъяла российский паспорт у экс-министра здравоохранения Крыма

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Служба безопасности Украины провела обыск у бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. У экс-чиновника изъяли российский паспорт, служебное удостоверение и другие документы.

Фотокопии опубликованы на сайте ведомства. Удостоверение подписано главой Крыма Сергеем Аксеновым. Как отмечается в сообщении, обыск шел по месту временного проживания Михальчевского в Киеве.

Мероприятия идут в рамках уголовного дела о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Михальчевский покинул пост министра в июне 2014 года после нескольких скандалов с завышенными ценами на лекарства в аптеках. Из-за неудовлетворительных результатов в работе чиновника отправили в отставку.