СБУ изъяла российский паспорт у экс-министра здравоохранения Крыма

5 января, 19:47
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Служба безопасности Украины провела обыск у бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. У экс-чиновника изъяли российский паспорт, служебное удостоверение и другие документы.
Фотокопии опубликованы на сайте ведомства. Удостоверение подписано главой Крыма Сергеем Аксеновым. Как отмечается в сообщении, обыск шел по месту временного проживания Михальчевского в Киеве.
Мероприятия идут в рамках уголовного дела о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Михальчевский покинул пост министра в июне 2014 года после нескольких скандалов с завышенными ценами на лекарства в аптеках. Из-за неудовлетворительных результатов в работе чиновника отправили в отставку.
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