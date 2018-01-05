Число погибших из-за холодов на северо-востоке США увеличилось до 19 человек

Фото: AP/Michael Dwyer

Число жертв непогоды на северо-востоке США достигло 19 человек, передает местный телеканал CBS News. В стране установились непривычные морозы и выпало много снега.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате снежной бури на атлантическом побережье США. Как передают СМИ, большинство людей погибли из-за ДТП или обморожений.

Сообщается также о том, что более 100 тысяч жителей северо-восточных штатов остались без электричества. К этому привел сильный ветер и снегопад.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Йорк уже введено чрезвычайное положение в связи с аномальными холодами. Подробнее о катаклизмах в США читайте в тексте портала Москва 24.