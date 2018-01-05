МИД РФ призвал представителя ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов

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МИД РФ призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира принять меры по ситуации с выдворением российских журналистов из Латвии.

Комментарий российского внешнеполитического ведомства был опубликован в Twitter. Он размещен в ответ на запись самого Дезира. Представитель организации выразил обеспокоенность ситуацией в Латвии.



"Мы надеемся, что Вы сразу же примете меры в рамках своего мандата, чтобы изменить этот подход властей Латвии в отношении российских журналистов. Заявлений недостаточно, крайне необходимы действия", – отмечается в ответе МИД РФ.

4 января Ольгу Курлаеву выдворили из Латвии. Журналистку обвиняют в угрозе национальной безопасности. Задерживали также ее мужа – Анатолия Курлаева. Как рассказывал журналист, ему показали бумаги, согласно которым с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия просит неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать оценку действиям властей европейской страны. Планировалось привлечь к инциденту и международные институты.