Саакашвили заочно приговорен к трем годам тюрьмы в Грузии

Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Политика признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, будучи президентом Грузии, Саакашвили в 2008 году сократил срок заключения сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

8 декабря Саакашвили задержали в Киеве по делу о содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности. 11 декабря Печерский районный суд Киева освободил лидера партии "Рух новых сил" из-под стражи.