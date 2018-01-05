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В мире

5 января, 09:49

МИД Украины назвал поездку в Россию "билетом в один конец"

за рубежом политика общество

Фото: Михаил Маркив/ТАСС

Департамент консульской службы украинского МИД заявил, что гражданам Украины не стоит ездить в Россию. Об этом говорится в официальном микроблоге ведомства ведомства в Twitter.

"Поездка украинцев в Россию – нередко билет в один конец", – говорится в заявлении. Также украинцев призывают задуматься, стоит ли "причинять страдания родным".

В украинском МИД сослались на заявление СБУ о неких "антиукраинских провокациях" российских спецслужб. Раннее не ездить в Россию призывал глава ведомства Василий Грицак. В первую очередь это касалось тех, кто участвовал в военной операции в Донбассе.

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