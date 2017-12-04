Президент Венесуэлы заявил о создании системы криптовалюты

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В Венесуэле намерены бороться с финансовой блокадой с помощью собственной системы криптовалюты. Президент страны Николас Мадуро заявил о намерении создать такую систему.

В министерстве финансов Венесуэлы уточнили, что венесуэльская криптовалюта будет называться El Petro. Она необходима стране, чтобы победить финансовую блокаду и прогрессировать в валютной системе.

Власти Венесуэлы также надеятся осуществлять с помощью собственной криптовалюты финансовые транзакции и искать новые способы финансирования, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в середине ноября этого года на заседании в Брюсселе руководители МИД стран Евросоюза приняли решение запретить поездки для физических лиц и заморозить активы Венесуэлы.

А несколькими днями ранее США расширили санкции против Венесуэлы. В санкционный список попали 10 высокопоставленных чиновников этой страны.