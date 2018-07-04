Песков отказался от дискуссии с Bank of America о возвращении кризиса 1998 года

4 июля, 13:22
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать аналитику Bank of America, в которой прогнозируется возможное наступление мирового экономического кризиса, схожего с дефолтом 1998 года, передает ТАСС.
"Я не знаю, на что они ссылались при составлении прогноза, поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию", – заявил Песков.
Ранее аналитики Bank of America опубликовали исследование, в котором сообщили о возможном повторении мирового финансового кризиса 1998 года, пишет "Газета.ру".
"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран – все это похоже на эхо событий 20-летней давности", – объяснил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.
Основываясь на анализе рыночных трендов, Bank of America предполагает повтор событий 1998 года и дефолт экономики РФ из-за укрепления американской валюты, которая оказывает давление на развивающиеся рынки.
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