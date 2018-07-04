Ливия получит 12 кораблей для борьбы с потоком мигрантов в Европу

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Пытаясь остановить нелегальный поток миграции В Европу, Италия передаст Ливии 12 кораблей, передает РИА Новости.

Совет министров Италии принял решение отправить в Триполи десять катеров береговой охраны и два корабля финансовой гвардии.

Риму данная инициатива обойдется в 2,5 миллиона евро, заявил министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли.

По словам итальянского министра, этих мер недостаточно, нужно стабилизировать ситуацию.

"Итальянское правительство и наше министерство активно работают над тем, чтобы положить конец крушениям судов с мигрантами в Средиземном море", – подчеркнул Тонинелли.

Беженцы больше не попадут в страну через море, заявил ранее глава МИД Италии Маттео Сальвини.

Европа переживает миграционный кризис глобального масштаба. Его спровоцировали вооруженные конфликты и экономические проблемы в странах Африки и Ближнего Востока.

Согласно данным Международной организации по миграции, с начала 2018 года по 20 июня число мигрантов, прибывших в Европу морским путем, составило 41 тысячу человек. При этом погибли в Средиземном море 960 человек.

За тот же период в прошлом году до европейских берегов добрались 85 тысяч человек, 2133 беженца утонули.