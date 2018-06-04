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В мире

04 июня 2018, 07:09

Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 25 человек

за рубежом происшествия

Фото: Zuma/ТАСС

Извержение вулкана Фуэго унесло жизни 25 человек в Гватемале, сообщил представитель национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий. Кроме того, поступали данные о 300 раненых.

Во временные убежища из-за бедствия переместил 653 человека, сообщает канал RBC Noticias. Из них 378 находятся в департаменте Эскуинтла и 275 – в Сакатепекесе.

Произошедшее извержение считается одним из самых сильных за последние годы. Пепел и дым поднимаются от вулкана на высоту до 10 километров. Ветер переносит пепел со скоростью до 40 километров в час.

Красный уровень тревоги объявлен в нескольких населенных пунктах. Кроме того, был закрыт международный аэропорт "Аурора" в столице. Всего катастрофа затронула 1,7 миллиона человек из 16,6 миллиона жителей страны.

Президент Мексики уже выразил соболезнования гватемальцам. Глава соседнего государства заявил о готовности помочь в ликвидации последствий извержения.

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