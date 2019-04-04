ЦИК Украины объявил окончательные итоги первого тура выборов президента

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Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты первого тура выборов президента страны, сообщает газета "Известия".

После обработки 100% протоколов голосования лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов. Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95%, заняв вторую позицию.

На третьем месте лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,40%, а за ней следует кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Юрий Бойко с 11,67%.

Таким образом, 21 апреля состоится второй тур, куда прошли Зеленский и Порошенко. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Протоколы подсчитывали почти четыре дня.

3 апреля Зеленский выдвинул Порошенко условие, чтобы дебаты прошли на столичном стадионе "Олимпийский", способном принять около 70 тысяч зрителей. Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты на стадионе, а не в телестудии. Согласно украинскому законодательству, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире.

Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев не исключил, что Россия не признает результаты выборов, так как избирателей на юго-востоке страны искусственно отстранили от голосования.

Зеленский заявил, что у Владимира Путина при встрече в первую очередь спросил бы о компенсации за Крым. Он подчеркнул, что встретится с российским лидером только после возвращения полуострова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что тема Крыма навсегда закрыта.

Он также отметил, что Кремль следит за ходом выборов на Украине. При этом в Кремле полагают, что пока преждевременно делать выводы.