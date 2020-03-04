Трамп попросил Блумберга перестать облизывать грязные пальцы

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Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп призвал миллиардера Майка Блумберга, который претендует на пост президента в 2020 году, "не облизывать грязные пальцы". С такой просьбой американский лидер обратился к своему оппоненту в Twitter, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Трамп опубликовал ролик, на котором его соперник ест пиццу. "Мини Майк, не облизывай свои грязные пальцы. И антисанитарно, и опасно для окружающих и для тебя!" – написал под видео президент США. Такое замечание он сделал на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса.
Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020
Отмечается, что Трамп – любитель посмеяться над своим соперником по выборам в соцсетях. Часто он шутит о невысоком росте Блумберга – 170 сантиметров. В частности, президент предлагал демократам приготовить скамейку, на которую Блумберг мог бы встать, чтобы его было видно за трибуной. Также Трамп пародировал Блумберга, изображая, как тот выглядывает из-за трибуны.
Американские выборы состоятся в ноябре 2020 года. Главой Белого дома может стать любой американец старше 35 лет, который проживает в США не менее 14 лет. Но фактически шансы есть только у кандидатов от двух крупнейших партий. Чтобы выбрать лучшего претендента, демократы и республиканцы проводят праймериз или так называемые первичные выборы.
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