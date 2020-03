Трамп попросил Блумберга перестать облизывать грязные пальцы

Дональд Трамп призвал миллиардера Майка Блумберга, который претендует на пост президента в 2020 году, "не облизывать грязные пальцы". С такой просьбой американский лидер обратился к своему оппоненту в Twitter, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Трамп опубликовал ролик, на котором его соперник ест пиццу. "Мини Майк, не облизывай свои грязные пальцы. И антисанитарно, и опасно для окружающих и для тебя!" – написал под видео президент США. Такое замечание он сделал на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса.

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9