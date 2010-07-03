Семья удалила желудки из-за страха заболеть раком

В Великобритании три члена семьи сделали операцию по удалению желудка после обследований, подтвердивших, что у них есть предрасположенность к раку, сообщает BBC News.
Речь идет о жителях английского города Уолсолл Софии Ахмед и ее двух братьях Тахире и Омаре Ханах. Молодые люди обратились в больницу после смерти их матери и сестры от рака желудка. Чтобы предотвратить риск заболевания, врачи посоветовали им провести гастрэктомию (удаление желудка).
Матери молодых людей – 49-летней Перл Хан – диагностировали рак в 2003 году, и через полгода она умерла. Через десять лет в результате того же заболевания умерла ее 32-летняя дочь Ясмин.
Все три операции прошли успешно. Как рассказала София, она по-прежнему может есть, единственная ее проблема – в контроле веса и дефиците определенных витаминов. Позднее она смогла забеременеть и родить здорового ребенка.
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