Чрезвычайное положение объявлено в штате Нью-Йорк из-за морозов и снега

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с аномальными холодами и снегопадом. Об этом сообщается на странице главы региона в Twitter. Объявление касается города Нью-Йорк, острова Лонг-Айленд и округа Уэстчестер.

По данным ТАСС, в со снегопадом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился закрыть все школы. Жителям рекомендовано оставаться дома и не перемещаться на транспорте. Аэропорт города временно приостановил прием и вылеты рейсов из-за непогоды. Улицы Нью-Йорка расчищают около 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.

При этом из-за аномальных погодных условий в нескольких штатах США уже погибли не менее 16 человек. Без света остались более 50 тысяч жителей атлантического побережья.

Ранее сообщалось, что из-за морозов в США частично замерз Ниагарский водопад. Поток продолжает течь, однако вся округа обледенела. Необычное зрелище привлекло множество туристов.